Anziani e non autosufficienti | le misure previste da DDL Anziani e PNRR

Una politica attiva di sostegno aiuto ai cittadini più svantaggiati, Anziani e non autosufficienti è uno degli obiettivi cardine del PNRR. Il piano di ripresa e resilienza che contiene, tra le altre, le missioni 5 e 6, tutte focalizzate sulla promozione di Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore e Interventi speciali per la coesione territoriale. Un primo passo in avanti c'è stato lo scorso marzo 2023, quando il Parlamento ha approvato il cosiddetto "DDL Anziani": si tratta del disegno di legge che disciplina alcune deleghe al Governo in materia di politiche a favore della alla categoria degli Anziani non autosufficienti e realizza quanto previsto da uno degli ...

