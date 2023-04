Antonio Riva Milano svela Princess Garden (Di martedì 18 aprile 2023) Nella splendido contesto della Società del Giardino, la collezione Princess Garden e la nuova capsule della collezione Atelier offrono un’esperienza in cui il mondo della sposa si fonde con l’alta moda. Antonio Riva Milano porta la manifattura italiana sotto i riflettori del capoluogo lombardo. La Maison, fondata oltre venticinque anni fa, e guidata dal Maestro couturier, ha sfilato il 12 aprile 2022 in via San Paolo. Le luci si sono accese sugli abiti da sposa e sulla capsule Atelier. Proposte pensate per accompagnare le occasioni più speciali di una donna dinamica e raffinata. Antonio Riva Milano la nuova collezione Princess GardenAntonio Riva Milano ... Leggi su velvetmag (Di martedì 18 aprile 2023) Nella splendido contesto della Società del Giardino, la collezionee la nuova capsule della collezione Atelier offrono un’esperienza in cui il mondo della sposa si fonde con l’alta moda.porta la manifattura italiana sotto i riflettori del capoluogo lombardo. La Maison, fondata oltre venticinque anni fa, e guidata dal Maestro couturier, ha sfilato il 12 aprile 2022 in via San Paolo. Le luci si sono accese sugli abiti da sposa e sulla capsule Atelier. Proposte pensate per accompagnare le occasioni più speciali di una donna dinamica e raffinata.la nuova collezione...

