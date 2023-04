Antitrust, istruttoria contro Amazon e Bat su e - cig (Di martedì 18 aprile 2023) L'Antitrust ha avviato un'istruttoria nei confronti di British American Tobacco Italia S.p. A., Amazon Services Europe S.à r.l. e Amazon Italia Customer Services S.r.l. per presunta pubblicità ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 18 aprile 2023) L'ha avviato un'nei confronti di British American Tobacco Italia S.p. A.,Services Europe S.à r.l. eItalia Customer Services S.r.l. per presunta pubblicità ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Luxgraph : E-cig, istruttoria Antitrust contro Bat Italia e Amazon: «Pubblicità ingannevole» #corriere #news #2022 #italy… - ZzuCicciu : RT @fattoquotidiano: Istruttoria Antitrust su Bat Italia e Amazon: “Pubblicità ingannevole sulle sigarette elettroniche e i rischi per la s… - MediasetTgcom24 : Antitrust: istruttoria contro Amazon e Bat sulle sigarette elettroniche #antitrust #amazon #bat #18aprile - a70199617 : RT @fattoquotidiano: Istruttoria Antitrust su Bat Italia e Amazon: “Pubblicità ingannevole sulle sigarette elettroniche e i rischi per la s… - fattoquotidiano : Istruttoria Antitrust su Bat Italia e Amazon: “Pubblicità ingannevole sulle sigarette elettroniche e i rischi per l… -