Anticipazioni Uomini e Donne oggi, 18 aprile 2023 | Trono Classico e Over

Uomini e Donne, Anticipazioni oggi, martedì 18 aprile 2023

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, martedì 18 aprile 2023, alle ore 14,45 su Canale 5. Trono Classico e Over accorpati. Ma quali sono le Anticipazioni della puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Le Anticipazioni della puntata di oggi

Nel corso della puntata di oggi ci sarà spazio per le vicende di Nicole, la quale si troverà a dover affrontare una nuova doppia esterna con i pretendenti che sono giunti al rush finale di questo percorso.

