Anticipazioni Rocco Schiavone 5 | puntata 19 aprile | un' intricata vicenda

Leggi su tvpertutti

(Di martedì 18 aprile 2023)5 giunge all'epilogo mercoledì 19con la messa in onda dell'ultima. In questo appuntamento finale - in onda su Rai 2 alle 21:25 - il nostro protagonista cercherà di aiutare l'amico Sebastiano a trovare Baiocchi, ma lui contatterà Baldi. All'incontro tra loro le cose non andranno come previsto e la situazione diventerà sempre piùfacendo soffrire molto, il quale troverà nella città di Aosta il suo unico rifugio.5, ultima: Baiocchi contatta Baldi e gli chiede un incontroe Sebastiano Baldi sono finalmente tornati in contatto e così il vicequestore, nellafinale della quinta stagione dal nome ...