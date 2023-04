Animali d’affezione | due iniziative dell’amministrazione Melucci

Leggi su tarantinitime

(Di martedì 18 aprile 2023) Con due specifiche, continua l’impegnoper gli, in particolare per favorire la loro tutela, ridurre il randagismo e contrastare il fenomeno degli abbandoni. La prima è l’undicesima edizione del “Microchip day” organizzata, dalle 9 alle 13 di domenica 23 aprile, nel canile sanitario di Taranto di via Galeso, in collaborazione con il dipartimento di Prevenzione, il Siav e l’Uos di prevenzione randagismo e profilassi antirabbica del randagismo dell’Asl di Taranto. «In tale occasione, senza alcuna prenotazione, sarà applicato gratuitamente il microchip ai cani di proprietà dei residenti a Taranto – ha spiegato l’assessore all’Ambiente Laura Di Santo – con conseguente iscrizione nell’anagrafe canina regionale. Ricordo che l’applicazione del ...