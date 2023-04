(Di martedì 18 aprile 2023) In questi mesi passati nella scuola di Amici, Wax eMango hanno instaurato un bellissimo rapporto. La cantante è tra le poche che riesce a capire e calmare il collega anche nei suoi momenti più difficili (e gli ha anche scritto una lettera). I telespettatori di Amici hanno notato due episodi particolari degli ultimi daytime e Novella 2000 ha fatto il punto della situazione. Il noto settimanale parla anche di ‘possibili momenti tagliati dalla produzione’. “I fan sonopiù sicuri che trae Wax si sia instaurato un qualche tipo di rapporto romantico. Per alcuni di loro, infatti, non si tratterebbe di amicizia ma di qualcosa di più profondo. Il tutto è partito da un daytime di qualche giorno fa. Poco prima che venisse dato l’annuncio da parte di Maria De Filippi in casetta, probabilmente c’è stato un attimo di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AmiciUfficiale : In vista della quinta puntata del Serale iniziano ad arrivare i guanti di sfida è il primo è della prof Arisa che m… - occhigreen99 : @ arisa @ lorella un bel guanto canzone con strumento tra angelina con piano e wax col violino quando? #amici22 - rorarit : RT @miricorderoche: maria fammi vedere subito wax che consola angelina non mi interessa #amici22 - aurora23869555 : RT @unaltrachance: tommy ndg e wax, angelina e fede e i waxangelina le amicizie più belle di questa edizione - BITCHYFit : Angelina e Wax sempre più vicini, incontro non andato in onda? “Lui era senza maglia” #Amici22 -

Attesa per la nuova eliminazione di Amici La "ship" che tantissimi fan di Amici hanno per, va avanti da mesi: da quando è iniziato il serale, in particolare, sono tanti i dettagli che ...... probabilmente c'è stato un attimo di pausa che non si è visto bene da casa, poi quando è partita la registrazione si sono visti primae poiche sono tornati a sedersi. Al pubblico non è ...... le prime parole della cantante Con l'eliminazione della brava cantante Federica , i ragazzi ancora in gara al Serale sono:e Mattia Zenzola per il team TodArisa ;, Cricca e Maddalena ...

Amici 22, incontro tagliato tra Angelina e Wax I sospetti: «Lui a petto nudo» leggo.it

L'ipotesi che tra Angelina Mango e Wax ci possa essere molto più di un'amicizia è sempre più forte sul web. I fan del programma Amici, di Maria De Filippi, sostengono che tra i due sia nata e una vera ...Dopo aver visto il daytime del 17 aprile, alcuni spettatori hanno puntato il dito contro gli addetti ai lavori per non aver trasmesso in tv il momento in cui Wax sarebbe andato a consolare Angelina in ...