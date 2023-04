Android | trovate 60 app infette sul Play Store | cancella subito quelle installate

Leggi su computermagazine

(Di martedì 18 aprile 2023) Allarme per gli utenti, sono state scovate ben 60 appsul. Ecco la lista completa, se le haileLa sicurezza sui dispositivi mobili è diventata una priorità in un mondo sempre più connesso. I nostri smartphone sono diventati un’estensione di noi stessi, contenenti informazioni personali, bancarie e di lavoro. Di conseguenza, la sicurezza su smartphone è una questione importante e spesso trascurata. Queste app sono– Computermagazine.itIl primo passo per mantenere la sicurezza sui nostri dispositivi mobili è quello di scaricare solo app affidabili da fonti ufficiali come Googleo Apple App. Tuttavia, non ...