Ancora tempo instabile | ponte del 25 aprile a rischio temporali

Leggi su agi

(Di martedì 18 aprile 2023) AGI -su tutto il territorio Italiano previsto nei prossimi giorni con fenomeni che soprattutto nelle ore pomeridiane assumeranno anche carattere dirale. Breve tregua possibile con l'arrivo del prossimo weekend grazie ad un piccolo promontorio anticiclonico in estensione sul Mediterraneo centrale. Queste le previsioni del Centro Meteo Italiano che confermano la possibilità di un nuovo peggioramento proprio nei giorni deldel 25. Possibile fase più mite e stabile solo per gli ultimi giorni del mese. Previsioni meteo per oggi: Al Nord Al mattino nuvolosità medio-alta in transito, ma senza fenomeni associati. Al pomeriggio instabilità sulle Alpi nord-occidentali e sull'Appennino settentrionale, nessuna variazione altrove. In serata si rinnovano ...