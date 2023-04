Anche Tupperware in odore di chiusura | pure in questo caso | la storia insegna

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 18 aprile 2023) Ormai siamo assuefatti. Diciamo la verità: in generale l’economia, il business, il mercato non stanno funzionando come dovrebbero. I grandi profitti di pochi, rispetto alla perdita del potere d’acquisto dei moltissimi, sono un indice estremamente negativo della salute dell’economia mondiale. Se questa tendenza proseguisse, vorrebbe dire che siamo di fronte a una metastasi dei tradizionali sistemi economici, certamente basati sul capitale e sulla libera concorrenza, ma fondati soprattutto sulla continua crescita economica delle moltitudini. Invece, le aziende aprono e chiudono, seguendo l’andamento dei benefit di breve dei manager; vanno e vengono dietro agli scarsi, risucchiati dividendi degli azionisti. E così basta un refolo d’aria per cancellare un’azienda che fa pochi profitti e investe pochissimo; dove il poco che cola – finché dura – è destinato solo a retribuire i vertici, e si ...