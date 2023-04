Amici 22, Raimondo Todaro contro Alessandra Celentano: “Di latino – americano non ci capisci una ceppa” (Di martedì 18 aprile 2023) Mattia Zenzola è sicuramente uno dei ballerini più acclamati di questa edizione di Amici 22. Durante il daytime andato in onda oggi, l’alunno ha ricevuto un guanto di sfida da parte della maestra Alessandra Celentano riguardo la versatilità. Nella lettera mandata, la maestra ha scritto: Mattia, Raimondo Todaro urla al mondo che sei versatile (al contrario di Ramon). Io non la penso così! O meglio, penso che per essere un ballerino di latino, te la cavi diciamo benino con hip hop e modern. Certo, dopo due stagioni di Amici, ci mancherebbe anche. Comunque sia, non è così scontato. Bisogna però dire la verità! Finché il tuo prof ti consegna coreografie, al di fuori delle latine, cucite su di te e basiche, è tutto okay. Ma chi è attento non si inganna. Perché per te ... Leggi su isaechia (Di martedì 18 aprile 2023) Mattia Zenzola è sicuramente uno dei ballerini più acclamati di questa edizione di22. Durante il daytime andato in onda oggi, l’alunno ha ricevuto un guanto di sfida da parte della maestrariguardo la versatilità. Nella lettera mandata, la maestra ha scritto: Mattia,urla al mondo che sei versatile (al contrario di Ramon). Io non la penso così! O meglio, penso che per essere un ballerino di, te la cavi diciamo benino con hip hop e modern. Certo, dopo due stagioni di, ci mancherebbe anche. Comunque sia, non è così scontato. Bisogna però dire la verità! Finché il tuo prof ti consegna coreografie, al di fuori delle latine, cucite su di te e basiche, è tutto okay. Ma chi è attento non si inganna. Perché per te ...

