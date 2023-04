Amici 22, l’apparizione di Federica Andreani sui social dopo l’eliminazione (Di martedì 18 aprile 2023) Durante la quinta puntata del Serale di Amici 22 condotto da Maria De Filippi, Federica Andreani è stata eliminata e ha iniziato una nuova fase della sua vita. Tanti fan hanno tifato per lei fino alla fine, apprezzando il suo talento e la sua simpatia. Ma cosa sta succedendo tra Federica e Piccolo G? Sembrerebbe che tra loro vada tutto bene, almeno a giudicare da un commento del giovane cantante su un selfie di Federica pubblicato su Instagram dopo la sua eliminazione. Amici 22, le parole di Federica Andreani dopo l’uscita di scena Federica ha ringraziato i fan per il loro sostegno e ha anticipato che “questo è solo l’inizio” della sua carriera. La sua eliminazione ha destabilizzato un po’ la Casetta, ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 18 aprile 2023) Durante la quinta puntata del Serale di22 condotto da Maria De Filippi,è stata eliminata e ha iniziato una nuova fase della sua vita. Tanti fan hanno tifato per lei fino alla fine, apprezzando il suo talento e la sua simpatia. Ma cosa sta succedendo trae Piccolo G? Sembrerebbe che tra loro vada tutto bene, almeno a giudicare da un commento del giovane cantante su un selfie dipubblicato su Instagramla sua eliminazione.22, le parole dil’uscita di scenaha ringraziato i fan per il loro sostegno e ha anticipato che “questo è solo l’inizio” della sua carriera. La sua eliminazione ha destabilizzato un po’ la Casetta, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BTSxArmy1673 : RT @Seoul_ItalyBTS: 120423 ?? L'apparizione di ieri di #SUGA e #JIMIN (@BTS_twt) sul canale DdeunDdeun è ora disponibile con sub ENG/JP Che… - cast_sim : RT @Seoul_ItalyBTS: 120423 ?? L'apparizione di ieri di #SUGA e #JIMIN (@BTS_twt) sul canale DdeunDdeun è ora disponibile con sub ENG/JP Che… - Morpec0 : RT @Seoul_ItalyBTS: 120423 ?? L'apparizione di ieri di #SUGA e #JIMIN (@BTS_twt) sul canale DdeunDdeun è ora disponibile con sub ENG/JP Che… - Pdp47017203 : RT @Seoul_ItalyBTS: 120423 ?? L'apparizione di ieri di #SUGA e #JIMIN (@BTS_twt) sul canale DdeunDdeun è ora disponibile con sub ENG/JP Che… - michelle160468 : RT @Seoul_ItalyBTS: 120423 ?? L'apparizione di ieri di #SUGA e #JIMIN (@BTS_twt) sul canale DdeunDdeun è ora disponibile con sub ENG/JP Che… -