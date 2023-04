Amici 22, la Celentano elogia Benedetta e affossa Mattia: “Lei ti oscura” (Di martedì 18 aprile 2023) Dure critiche ad Amici 22 da parte della Celentano a Mattia che gli ha detto di essere oscurato dalla partner Benedetta L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di martedì 18 aprile 2023) Dure critiche ad22 da parte dellache gli ha detto di essereto dalla partnerL'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : Utilizzo la funzione dei caratteri infiniti piazzata da Elon per ricordare l'epicità e la perfezione della 14esima… - biondoemoro2022 : RT @sonoironica_: può non piacere e quello che vi pare ma mattia ha totalmente ragione per mesi la celentano non ha avuto nulla da dire su… - giadar582 : RT @sonoironica_: può non piacere e quello che vi pare ma mattia ha totalmente ragione per mesi la celentano non ha avuto nulla da dire su… - little_freak92 : RT @sonoironica_: può non piacere e quello che vi pare ma mattia ha totalmente ragione per mesi la celentano non ha avuto nulla da dire su… - farf4lle : RT @sonoironica_: può non piacere e quello che vi pare ma mattia ha totalmente ragione per mesi la celentano non ha avuto nulla da dire su… -