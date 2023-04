Amici 22, il guanto di sfida di Alessandra Celentano mette in crisi Mattia Zenzola (Di martedì 18 aprile 2023) Durante il daytime di oggi di Amici, Mattia Zenzola ha ricevuto un guanto di sfida da parte della maestra Celentano che l'ha messo in crisi. Vediamo insieme cosa è successo. Leggi su comingsoon (Di martedì 18 aprile 2023) Durante il daytime di oggi diha ricevuto undida parte della maestrache l'ha messo in. Vediamo insieme cosa è successo.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IsaeChia : #Amici22, Raimondo Todaro contro Alessandra Celentano: 'Di latino - americano non ci capisci una ceppa' La maestra… - FebyTH : @_Juliette_3 Dei guanti per poi fare un guanto hip hop difficile ad un ballerino classico quando ai suoi lagnosi no… - Sara51068792 : RT @gossiptv__: ??AMICI NEWS?? ?? guanto di sfida MATTIA contro ISOBEL dalla CELENTANO ?? #AMICI22 - Sara51068792 : RT @AmiciUfficiale: Il guanto di sfida Isobel vs Mattia della maestra Celentano , la reazione di Mattia e l'incontro con il maestro Todaro,… - AmiciUfficiale : Il guanto di sfida Isobel vs Mattia della maestra Celentano , la reazione di Mattia e l'incontro con il maestro Tod… -