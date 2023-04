America’s Cup | Luna Rossa riceve l’AC40 della discordia “Continuiamo il lavoro con il prototipo” E le World Series a Brindisi…

Leggi su oasport

(Di martedì 18 aprile 2023) Poco più di un mese faaveva presentato un reclamo in merito all’assegnazione del, ovvero la barca in miniatura che servirà per gli allenamenti in avvicinamento allaCup 2024 e che verrà impiegata anche per le competizioni giovanili e femminili. Il sodalizio italiano sosteneva che non fosse stato rispettato l’ordine delle consegne dello scafo, visto che il “numero 5” spettava ad Alinghi e non ad American Magic., in base all’articolo 22.2 (d) (iii), aveva diritto allo scafo numero 6 e sosteneva che lo scambio avvenuto tra gli svizzeri e gli statunitensi non rispettasse l’ordine di priorità nelle consegne, dato che la compagine tricolore aveva visto accettare la propria sfida dopo Alinghi (esclusa Ineos-Britannia, Challenger of Record) e prima di ...