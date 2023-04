America e Ucraina | Schlein visita le ambasciate | Il Pd rimane con Kyiv

(Di martedì 18 aprile 2023) Tour delleper Elly. al centro dei colloqui della segretaria del Pd l'ancoraggio del suo partito all'alleanza atlantica con un occhio particolare alla guerra in. La leader dem in giornata ha visto Shawn Crowley, capo missione incaricato d’affari ad interim nell’Ambasciata degli Stati Uniti d’in Italia. Dopo il caffè in via Veneto,si è presentata all'ambasciatadove ha avuto un colloquio con i vertici della diplomazia di. Terza tappa è l'ambasciata tedesca. Da quando il Pd ha una nuova guida sia le rappresentanze Usa a Roma sia quelle ucraine si sono subito mostrate molto curiose sulla linea in politica estera del nuovo corso dem. Da quanto risulta al Foglio la segretaria ha confermato il sostegno economico e ...

