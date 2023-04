Ambra Angiolini | Vladimir Luxuria | Priscilla e Alessia Crocini ospiti del 38 Lovers Film Festival | al via oggi

(Di martedì 18 aprile 2023) Al viail più anticosui temi LGBTQI+ d'Europa e terzo nel mondo, diretto da, che giunge alla sua 38° edizione,madrina della serata di apertura in Mole. A Torino, dal 18 al 23 aprile - presso il Cinema Massimo, la multisala del Museo Nazionale del Cinema - va in scena la 38° edizione del2023, il più anticoitaliano sui temi LGBTQI+ (lesbici, gay, bisessuali, trans, queer e intersessuali) diretto dae fondato da Giovanni Minerba e Ottavio Mai e, con l'edizione di quest'anno, inizia anche ufficialmente il percorso triennale che lo porterà a festeggiare, nel 2025, il suo quarantesimo ...

A inaugurare il festival, oggi alle 18, in Mole Antonelliana l'attrice cinematografica e teatrale, conduttrice televisiva e radiofonica, da sempre poliedrica, versatile ed innovativa,...... "TRANSGENDER DEI PREGIUDIZI" "M'appartengo" afferma l'attrice alla direttrice del 38° Lovers Film Festival , il più antico festival italiano sui temi LGBTQI+ , di cuiè madrina e che ...La commedia è stata portata in scena circa 20 anni fa, da Massimiliano Bruno e Paola Cortellesi e nel 2012 Da Edoardo Leo e, con il titolo "Ti ricordi di me", successivamente ...

