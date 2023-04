Altro che lotta alla denatalità: questa classe politica ci sta portando verso l’estinzione (Di martedì 18 aprile 2023) Ottima iniziativa del Fatto che al tema demografico ha dedicato l’ultimo numero di Millennium. Chiunque abbia anche solo un minimo a che fare coi giovani capisce perfettamente perché la scelta di riprodursi sia oggi considerata a forte rischio o addirittura del tutto impraticabile da moltissimi tra di loro. alla radice di questa situazione c’è un Paese, il nostro, che costituisce, anche sul piano demografico, il fanalino di coda di un’Europa la cui quota sulla popolazione mondiale si avvia a scendere ulteriormente, nei prossimi dieci o quindici anni, dal sette al cinque per cento. E non si tratta solo, né principalmente di riduzione della fertilità, specie maschile, per effetto dell’inquinamento ambientale, idrico o alimentare, fattore che pure ha un suo peso non trascurabile. Si tratta di una scelta politica precisa che passa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 18 aprile 2023) Ottima iniziativa del Fatto che al tema demografico ha dedicato l’ultimo numero di Millennium. Chiunque abbia anche solo un minimo a che fare coi giovani capisce perfettamente perché la scelta di riprodursi sia oggi considerata a forte rischio o addirittura del tutto impraticabile da moltissimi tra di loro.radice disituazione c’è un Paese, il nostro, che costituisce, anche sul piano demografico, il fanalino di coda di un’Europa la cui quota sulla popolazione mondiale si avvia a scendere ulteriormente, nei prossimi dieci o quindici anni, dal sette al cinque per cento. E non si tratta solo, né principalmente di riduzione della fertilità, specie maschile, per effetto dell’inquinamento ambientale, idrico o alimentare, fattore che pure ha un suo peso non trascurabile. Si tratta di una sceltaprecisa che passa ...

