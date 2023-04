Alterato da alcool e droga si scaglia contro i carabinieri: 23enne in manette (Di martedì 18 aprile 2023) Costa Volpino. A chiamare i carabinieri sono stati i suoi familiari, preoccupati rispetto al suo stato di alterazione dovuto all’assunzione di alcool e droga. Hanno detto che il giovane, 23 anni, con cittadinanza italiana ma di origini senegalesi, era uscito in strada nonostante fosse agli arresti domiciliari. Quando i militari di Costa Volpino hanno raggiunto l’abitazione del ragazzo, sul marciapiede non c’era nessuno. Così hanno suonato il campanello dell’appartamento dove il ragazzo stava scontando la detenzione. Quando sono entrati in casa il giovane si è scagliato loro contro, rifiutando di collaborare. Non è stato facile mettergli le manette ai polsi, i militari si sono presi pugni e calci prima di riuscire ad immobilizzarlo e a portarlo in caserma. Lunedì mattina il ... Leggi su bergamonews (Di martedì 18 aprile 2023) Costa Volpino. A chiamare isono stati i suoi familiari, preoccupati rispetto al suo stato di alterazione dovuto all’assunzione di. Hanno detto che il giovane, 23 anni, con cittadinanza italiana ma di origini senegalesi, era uscito in strada nonostante fosse agli arresti domiciliari. Quando i militari di Costa Volpino hanno raggiunto l’abitazione del ragazzo, sul marciapiede non c’era nessuno. Così hanno suonato il campanello dell’appartamento dove il ragazzo stava scontando la detenzione. Quando sono entrati in casa il giovane si èto loro, rifiutando di collaborare. Non è stato facile mettergli leai polsi, i militari si sono presi pugni e calci prima di riuscire ad immobilizzarlo e a portarlo in caserma. Lunedì mattina il ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... legalizzas : RT @krispyparadise: @farchibugi Il Questore di #Roma non si è accorto che nei bar, davanti a bambini, ad adolescenti, la gente si droga? C… - dreenemy : RT @krispyparadise: @farchibugi Il Questore di #Roma non si è accorto che nei bar, davanti a bambini, ad adolescenti, la gente si droga? C… - dreenemy : RT @firarth: @muschiopig @dangergarden Non possiamo attenderci che chi assumi #alcool o #cocaina commetta, a causa del suo stato mentale al… - songmirac : RT @krispyparadise: @farchibugi Il Questore di #Roma non si è accorto che nei bar, davanti a bambini, ad adolescenti, la gente si droga? C… - groovymirac : RT @krispyparadise: @farchibugi Il Questore di #Roma non si è accorto che nei bar, davanti a bambini, ad adolescenti, la gente si droga? C… -