All' Università di Trento un corso di laurea per i software del futuro

ROMA (ITALPRESS) – Il futuro e il successo tecnologico risiede soprattutto nell'usabilità. Questa convinzione per la quale il progresso non deve essere forgiato solo da ingegneri, specialisti, fisici e matematici ma anche da psicologi e da umanisti è alla base dell'istituzione del corso di laurea magistrale "Human-Computer Interaction" dell'Università di Trento.Presso il distaccamento di Rovereto, all'interno del Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive, è stato sviluppato un percorso di Studi che si occupa proprio di come lo sviluppo di nuove tecnologie, siano prodotti o servizi, debba essere concepito secondo la prospettiva dell'utilizzatore. Gli obiettivi formativi specifici di questa laurea magistrale pongono la comprensione delle persone e delle loro ...

