All' Università di Trento un corso di laurea per i software del futuro

Leggi su iltempo

(Di martedì 18 aprile 2023) ROMA (ITALPRESS) – Ile il successo tecnologico risiede soprattutto nell'usabilità. Questa convinzione per la quale il progresso non deve essere forgiato solo da ingegneri, specialisti, fisici e matematici ma anche da psicologi e da umanisti è alla base dell'istituzione deldimagistrale “Human-Computer Interaction” dell'di.Presso il distaccamento di Rovereto, all'interno del Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive, è stato sviluppato un perdi Studi che si occupa proprio di come lo sviluppo di nuove tecnologie, siano prodotti o servizi, debba essere concepito secondo la prospettiva dell'utilizzatore. Gli obiettivi formativi specifici di questamagistrale pongono la comprensione delle persone e delle loro ...