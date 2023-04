All’Isola dei Famosi un naufrago a sorpresa: è un 28enne di Benevento (Di martedì 18 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl personal trainer Luca Vetrone sbarca a sorpresa in Honduras. Il 28enne, nato a Benevento ma cresciuto a Riccione, ha fatto il suo ingresso nel cast dell’Isola dei Famosi come “bonito“, battendo al televoto flash Jhonatan Mujica. In mezzo ad una maggioranza di Famosi, il naufrago ‘sconosciuto’ del reality di Canale 5 farà parte della Tribù degli Hombres. Vetrone non è nuovo ad esperienze televisive. Ha infatti già partecipato a Uomini e Donne nel 2019 e a Temptation Island nel 2021. Molto seguito sui social, Luca sta terminando gli studi per la Laurea Magistrale in Scienze Motorie all’Università di Urbino. “Voi adesso mi vedete così, strutturato e fisicato, ma da piccolo ero veramente magro. Non mi piacevo fisicamente. Dietro c’è stato tanto lavoro e ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 18 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl personal trainer Luca Vetrone sbarca ain Honduras. Il, nato ama cresciuto a Riccione, ha fatto il suo ingresso nel cast dell’Isola deicome “bonito“, battendo al televoto flash Jhonatan Mujica. In mezzo ad una maggioranza di, il‘sconosciuto’ del reality di Canale 5 farà parte della Tribù degli Hombres. Vetrone non è nuovo ad esperienze televisive. Ha infatti già partecipato a Uomini e Donne nel 2019 e a Temptation Island nel 2021. Molto seguito sui social, Luca sta terminando gli studi per la Laurea Magistrale in Scienze Motorie all’Università di Urbino. “Voi adesso mi vedete così, strutturato e fisicato, ma da piccolo ero veramente magro. Non mi piacevo fisicamente. Dietro c’è stato tanto lavoro e ...

Ilary Blasi, che gaffe all'Isola dei Famosi: 'Non mi piacciono i normodotati'. La frecciatina a Totti è clamorosa Ilary Blasi: 'A me non piacciono i normodotati'. Gelo all'Isola dei Famosi, gaffe già alla prima puntata Ed è subito gaffe. L'Isola dei Famosi 2023 ha debuttato ieri sera su Canale 5 e Ilary Blasi ha già fatto parlare di sé dopo una dichiarazione a dir ... Il segreto della bellezza di questa isola è conservato sotto l'acqua ... davanti all'azzurro del mare. Ed è proprio del mare di Ibiza che ... Tra i fondali delle acque che bagnano l'isola spagnola, infatti, ... quello che rende questo mare uno dei più affascinanti del mondo ... Isola dei Famosi 2023 , le pagelle: Ilary regina voto 9, una sorpresa Cristina Scuccia voto 7 La tribù degli Accoppiados Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini " voto 7 È la terza apparizione di Cecchi Paone all'Isola dei Famosi, il quale indica la noia come nemico del passato in Honduras.