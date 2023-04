Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giornaleditalia : Allianz: insolvenze globali +21% nel 2023, +4% nel 2024 - ledicoladelsud : Allianz: insolvenze globali +21% nel 2023, +4% nel 2024 - fisco24_info : Allianz: insolvenze globali +21% nel 2023, +4% nel 2024: (Adnkronos) - Allianz Trade pubblica il report globale sul… -

Tuttavia, questa impennata potrebbe comunque far rimanere l'indice al di sotto dei livelli didel 2019: secondoTrade, infatti, ledelle imprese a livello globale ......flessibili e smart per assicurare i crediti commercialiaziendali in aumento del 36% nel 2023 Analizzando i dati resi noti daTrade, nello specifico, si evince come le...Ma, a lungo termine,sottolinea come tali strategie non siano sostenibili, se non altro ... si prevede quindi una crescita del numero delle. Con un incremento atteso in media ...