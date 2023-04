Allerta meteo a Roma e nel Lazio oggi 18 aprile: in arrivo nuova ondata di maltempo (Di martedì 18 aprile 2023) nuova ondata di maltempo in arrivo a Roma e nel Lazio. La protezione civile Regionale ha diramato per la giornata di oggi – a partire dal pomeriggio – un bollettino di avviso di criticità di colore giallo. Attesi pertanto temporali e forti piogge nelle prossime ore. Ma ecco tutti i particolari. Allerta meteo dal pomeriggio di oggi 18 aprile a Roma L’Allerta meteo di colore giallo riguarda le prossime ore come detto. In tal senso dal pomeriggio di oggi “e per le successive 6 ore, sono previste precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio”. Per quanto riguarda Roma le previsioni meteo segnalano ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 18 aprile 2023)diine nel. La protezione civile Regionale ha diramato per la giornata di– a partire dal pomeriggio – un bollettino di avviso di criticità di colore giallo. Attesi pertanto temporali e forti piogge nelle prossime ore. Ma ecco tutti i particolari.dal pomeriggio di18L’di colore giallo riguarda le prossime ore come detto. In tal senso dal pomeriggio di“e per le successive 6 ore, sono previste precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio”. Per quanto riguardale previsionisegnalano ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DPCgov : ???? #AllertaGIALLA meteo-idro, martedì #18aprile, in sette regioni. ?? Consulta il bollettino per conoscere il livell… - DPCgov : ???? #AllertaGIALLA domani, giovedì #13aprile, in Umbria e parte della Lombardia. ?? Consulta il bollettino per conos… - CorriereCitta : Allerta meteo a Roma e nel Lazio oggi 18 aprile: in arrivo nuova ondata di maltempo - astralmobilita : ??#ALLERTA #METEO dal pomeriggio di oggi #18Aprile e successive 6 ore, sono previste precipitazioni isolate, anch… - Capobaston69 : @ingbrizio @disinformatico E poi... come fare con chi non usa twitter? Non è che magari per allerte meteo o tsunam… -