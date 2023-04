Allarme truffa a Monreale: falso avviso del Ministero dell’Interno invita ad aprire le porte di casa (Di martedì 18 aprile 2023) Un falso avviso del Ministero dell’Interno che invita ad aprire le porte di casa trovato in alcuni condomini di Monreale. “Allarme truffa a Monreale”, dice una nota del Comune. “Si aggira per gli edifici residenziali di Monreale questo manifesto truffa. Per chi lo vedesse si prega di non prenderlo in considerazione”. Sta circolando su WhatsApp (Monrealelive.it) Leggi su monrealelive (Di martedì 18 aprile 2023) Undelcheadleditrovato in alcuni condomini di. “”, dice una nota del Comune. “Si aggira per gli edifici residenziali diquesto manifesto. Per chi lo vedesse si prega di non prenderlo in considerazione”. Sta circolando su WhatsApp (live.it)

