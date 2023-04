Allarme carta igienica: queste sono tossiche e devi gettarle via subito | Dannose per la salute (Di martedì 18 aprile 2023) L’uso della carta igienica per igienizzare le parti intime dopo i bisogni può esporre ad alcuni rischi di cui non tutti sono a conoscenza Per igienizzare le zone intime dopo essere andati in bagno, sappiamo tutti che la pratica più comune è l’uso della carta igienica. Tuttavia, adoperare questo strumento porta a dei rischi e ha delle controindicazioni che pochi conoscono. Innanzitutto c’è una questione che riguarda l’impatto ambientale causato dalla produzione e dallo smaltimento della carta igienica. C’è da fare attenzione alle marche tossiche nell’utilizzo della carta igienica – IlovetradingAlcuni studi recenti ci dicono che ciò porta a un elevato consumo di acqua e energia, così come l’emissione di gas serra, e ... Leggi su ilovetrading (Di martedì 18 aprile 2023) L’uso dellaper igienizzare le parti intime dopo i bisogni può esporre ad alcuni rischi di cui non tuttia conoscenza Per igienizzare le zone intime dopo essere andati in bagno, sappiamo tutti che la pratica più comune è l’uso della. Tuttavia, adoperare questo strumento porta a dei rischi e ha delle controindicazioni che pochi conoscono. Innanzitutto c’è una questione che riguarda l’impatto ambientale causato dalla produzione e dallo smaltimento della. C’è da fare attenzione alle marchenell’utilizzo della– IlovetradingAlcuni studi recenti ci dicono che ciò porta a un elevato consumo di acqua e energia, così come l’emissione di gas serra, e ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gnally : RT @Agenzia_Italia: Volantini su carta intestata del ministero dell'Interno invitano a lasciare il proprio alloggio, se non è registrato co… - AngeloniLina : RT @Agenzia_Italia: Volantini su carta intestata del ministero dell'Interno invitano a lasciare il proprio alloggio, se non è registrato co… - Violetta_2021 : RT @Agenzia_Italia: Volantini su carta intestata del ministero dell'Interno invitano a lasciare il proprio alloggio, se non è registrato co… - FrancescaAcern1 : RT @Agenzia_Italia: Volantini su carta intestata del ministero dell'Interno invitano a lasciare il proprio alloggio, se non è registrato co… - LinaVadal : RT @Agenzia_Italia: Volantini su carta intestata del ministero dell'Interno invitano a lasciare il proprio alloggio, se non è registrato co… -