Alfredo Cospito al 41 bis | oggi la decisione della Consulta sulle attenuanti

Il caso Cospito approda oggi alla Corte costituzionale. La causa che riguarda l'unico anarchico detenuto al 41 bis, da settimane ricoverato nel reparto di medicina penitenziaria del San Paolo di Milano per le precarie condizioni di salute dovute al lungo sciopero della fame, sarà la prima a essere trattata nell'udienza pubblica. E la decisione che la Corte prenderà (non si sa se già in giornata o nei prossimi giorni) sarà cruciale per il suo destino giudiziario, visto che da lì dipenderà se gli toccherà l'ergastolo o invece una pena tra i 21 e i 24 di carcere per i due ordigni fatti esplodere nel 2006 davanti alla Scuola allievi carabinieri di Fossano che non fecero vittime nè feriti.

