Alex Britti | il 21 aprile usciranno “Tutti come te” e “Nuda”

(Di martedì 18 aprile 2023)sta per tornare. Venerdì 21, infatti,te” e “” per Believe Italia su tutte le piattaforme digitali. Scopriamo i dettagli.: ecco le sue parole “Sono trascorsi 6 anni dalla pubblicazione del mio ultimo disco cantato In nome dell’amore – Vol.2” racconta: “6 non è un numero casuale, ma legato all’età di mio figlio Edoardo, quasi 6 anni dedicati prevalentemente al ruolo di papà e alla scrittura dei nuovi brani. E’ stato un periodo in cui ho trovato il tempo per osservare con molta più attenzione gli altri, il mondo che mi circonda, i dettagli che prima sembravano ininfluenti e che invece ora fanno la differenza. E’ grazie a questa ...

Torna con nuova musica. Una nuova fase artistica per il chitarrista romano con la pubblicazione di ben due nuovi brani: Tutti come te e Nuda (in arrivo venerdì 21 aprile per Believe Italia). A distanza di tre ...

