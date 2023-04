Alessandra Celletti | live al Monk

Leggi su funweek

(Di martedì 18 aprile 2023) Dopo un lungo periodo di assenza dalla capitaletorna in concerto a Roma alsabato 6 maggio alle 19.00, questa volta accompagnata dal batterista e percussionista Marcello Piccinini (Dardust, Beatrice Antolini etc.) già suo partner in altre occasioni. Un evento davvero straordinario che tutti gli amanti della buona musica non dovrebbero perdere. Unche testimonia la natura libera e sperimentale dell’artista romana che proprio recentemente ha intrapreso una collaborazione con il videomaker di origine eritrea Dario Zaid con il quale ha realizato tre interessantissimi video. Pianista di fama internazionale,ha all’attivo una carriera concertistica in Italia, Europa, Africa, India e Stati Uniti, oltre 20 produzioni discografiche prodotte ...