Albiol | “E’ un fenomeno”

Leggi su dailynews24

(Di martedì 18 aprile 2023) Il Napoli sta disputando una grande stagione quest’anno. Gli azzurri si trovano al primo posto in campionato a più quattordici sulla seconda. Inoltre per la prima volta nella storia la squadra partenopea ha raggiunto il traguardo di arrivare ai quarti di finale di UEFA Champions League. Eppure, a inizio anno, i presupposti non erano dei L'articolo