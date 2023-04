Alberto Matano | che stoccata velenosissima a Re Carlo | Ha un patrimonio ricchissimo e va in giro così!

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di martedì 18 aprile 2023)non la tocca di certo piano con ReIII e lo sbugiarda a tre settimane dalla sua incoronazione: ecco cosa ha dichiarato a La Vita in Direttaè considerato da moltissime persone come il re del pomeriggio. Non a caso, il suo programma La Vita in Diretta che si sfida ogni giorno con il programma di Barbara d'Urso in onda su Canale 5 del palinsesto competitor, riesce sempre ad ottenere degli ascolti maggiori. Pochissime volte è capitato che la conduttrice campana riuscisse a battere, anche perché il programma che conducono è veramente molto simile. Una prima parte è dedicata a servizi di cronaca ed attualità mentre una seconda parte tratta di temi decisamente più leggeri e siache Barbara invitano ...