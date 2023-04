Albert Einstein, il più grande scienziato del XX° secolo (Di martedì 18 aprile 2023) Tra le personalità più conosciute di tutti i tempi si può certamente annoverare lo scienziato tedesco, Albert Einstein, nato a Ulma nel 1879 e morto a Princeton nel 1955. Einstein è stato il fisico teorico che ha rivoluzionato la visione del tempo, dello spazio e della gravità. I suoi contributi più importanti riguardarono diversi settori della fisica, quello più celebre è noto come “teoria della relatività” che gli permise di vincere il Premio Nobel per la fisica nel 1921. Albert Einstein e la teoria della relatività “La gioia nell’osservare e nel comprendere è il dono più bello della natura”. A. Einstein Nel 1905 Einstein pubblicò il primo dei due studi sulla relatività dal titolo “Elettrodinamica dei corpi in movimento” con il quale negò ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 18 aprile 2023) Tra le personalità più conosciute di tutti i tempi si può certamente annoverare lotedesco,, nato a Ulma nel 1879 e morto a Princeton nel 1955.è stato il fisico teorico che ha rivoluzionato la visione del tempo, dello spazio e della gravità. I suoi contributi più importanti riguardarono diversi settori della fisica, quello più celebre è noto come “teoria della relatività” che gli permise di vincere il Premio Nobel per la fisica nel 1921.e la teoria della relatività “La gioia nell’osservare e nel comprendere è il dono più bello della natura”. A.Nel 1905pubblicò il primo dei due studi sulla relatività dal titolo “Elettrodinamica dei corpi in movimento” con il quale negò ...

