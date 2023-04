Alaphilippe non si tocca e non si discute (Di martedì 18 aprile 2023) Che non siano annate semplici per Julian Alaphilippe lo sappiamo bene. Dalla caduta di dodici mesi fa alla Liegi, LouLou è entrato in una spirale di negatività dalla quale non è ancora riemerso e anche questa campagna di classiche – salvo clamorosi ribaltoni – si concluderà per lui con un L'articolo proviene da Blog Ciclismo. Articoli correlati: Astana Qazaqstan, la vittoria in una classifica generale mancava dal pre-covid Philippe Gilbert su Van Aert: “La foratura non è sfortuna, ha corso troppi rischi” Leggi su blogciclismo (Di martedì 18 aprile 2023) Che non siano annate semplici per Julianlo sappiamo bene. Dalla caduta di dodici mesi fa alla Liegi, LouLou è entrato in una spirale di negatività dalla quale non è ancora riemerso e anche questa campagna di classiche – salvo clamorosi ribaltoni – si concluderà per lui con un L'articolo proviene da Blog Ciclismo. Articoli correlati: Astana Qazaqstan, la vittoria in una classifica generale mancava dal pre-covid Philippe Gilbert su Van Aert: “La foratura non è sfortuna, ha corso troppi rischi”

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gianmilan76 : RT @SpazioCiclismo: Soudal-QuickStep, Patrick Lefevere non soddisfatto di Julian Alaphilippe: “Quando brillava non c’erano Van der Poel, Po… - SpazioCiclismo : Soudal-QuickStep, Patrick Lefevere non soddisfatto di Julian Alaphilippe: “Quando brillava non c’erano Van der Poel… - SpazioCiclismo : Patrick Lefevere usa nuovamente il bastone con Julian Alaphilippe - faustonef : @raffilpt Vayer per esempio odia ed è ossessionato da Alaphilippe e la moglie, non ha simpatie per i francesi della… -