Al via Smart&Hack, il talent dell'innovazione (Di martedì 18 aprile 2023) Presentato a Roma dalle aziende partner Avio, Dea Capital, EuroRoma 2024 e Zucchetti. Quattro sfide sulle smart city per studenti di diverse università e istituti tecnici. Iscrizioni fino al 21 aprile Leggi su repubblica (Di martedì 18 aprile 2023) Presentato a Roma dalle aziende partner Avio, Dea Capital, EuroRoma 2024 e Zucchetti. Quattro sfide sulle smart city per studenti di diverse università e istituti tecnici. Iscrizioni fino al 21 aprile

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DoinoFiorella : 20.04.2023 ?in Via della Montagnola son stata svegliata da WI-FI SMART DEVICE TORTURE NEURONAL ACTIVITY HUMAN ?in P… - StivaleDigitale : RT @ITItalianTech: Al via Smart&Hack, il talent dell'innovazione - DoinoFiorella : non ho paura ad andar a dormir in casa mia a Pievescola ??h23 via d.Montagnola 2D ma 'gracchielle gracchiate rozzet… - InnovazioneTri1 : RT @ITItalianTech: Al via Smart&Hack, il talent dell'innovazione - IrisICG : Superfici ceramiche e soluzioni smart: al Fuori Salone 2023 arriva l’Urban Station -