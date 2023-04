Al via la stagione della dichiarazione dei redditi | la precompilata dal 2 maggio | possibile delegare un conoscente

(Di martedì 18 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minutiOperazionedeial via: dal pomeriggio di martedì 2le dichiarazioni precompilate dall’Agenzia delle Entrate potranno essere consultate, mentre da giovedì 11saràaccettare, modificare e inviare il 730 e il modello. Le dichiarazioni quest’anno saranno ancora più semplici da utilizzare, grazie anche alla possibilità, a partire dal prossimo 20 aprile, diuna persona di fiducia sia online che in videocall. Le regole di questa nuova– che si chiuderà il 2 ottobre per chi invia il 730 direttamente tramite l’applicazione web e il 30 novembre per chi invece utilizza il modelloprecompilato – sono state definite in due provvedimenti del ...

Fisco: al via la stagione della dichiarazione dei redditi, la precompilata online il 2 maggio Agenzia ANSA

La stagione delle dichiarazioni si chiuderà il 2 ottobre per ... presentazione della richiesta presso un qualunque ufficio dell'Agenzia. Quanto alle domande via posta elettronica certificata, potranno ...