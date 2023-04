Al via il Salone del Mobile, Porro: il mondo torna a Milano (Di martedì 18 aprile 2023) L'inaugurazione della 61esima edizione del Salone del Mobile si apre con "delle buone notizie", ha esordito la presidente, Maria Porro: "Siamo al +33% come prevendita dei biglietti" rispetto allo ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 18 aprile 2023) L'inaugurazione della 61esima edizione deldelsi apre con "delle buone notizie", ha esordito la presidente, Maria: "Siamo al +33% come prevendita dei biglietti" rispetto allo ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : SPECIALE | A Milano al via il Salone del Mobile, 2000 espositori da 37 Paesi. All'inaugurazione la premier Giorgia… - iostoconGiorgia : RT @RegLombardia: #News Al via la 61esima edizione del Salone del Mobile, inaugurato alla presenza della premier @GiorgiaMeloni e dal presi… - infoitinterno : Al via il Salone del Mobile, Porro: il mondo torna a Milano - RegLombardia : #News Al via la 61esima edizione del Salone del Mobile, inaugurato alla presenza della premier @GiorgiaMeloni e dal… - maina_enrica : Salvini tra gli espositori del Salone Nautico di Genova (05.10.20) -