Al No Borders Music Festival BENJAMIN CLEMENTINE domenica 30 luglio

(Di martedì 18 aprile 2023) Il No, la rassegnaale immersa nella natura al confine tra Italia, Austria e Slovenia, annuncia oggi un altro concerto della sua 28esima edizione. Grande e atteso ritorno di30alle ore 14:00 al Rifugio Celso Gilberti – Sella Nevea, luogo certificato GSTC – Global Sustainable Tourism Council – per la sua attenzione al territorio con un turismo sostenibile accertato dagli standard internazionali. Come da filosofia del No, anche questo concerto porrà particolare attenzione al rispetto della natura. Con un concerto acustico, con un solo pianoforte in accompagnamento,...

... è il terzo punto vendita in Friuli In Fvg abuso di contratti a termine a scuola, condannato il Ministero Benjamin Clementine in concerto al NoFestival Note sull'autore Redazione - -... condannato il Ministero Benjamin Clementine in concerto al NoFestival Giunta De Toni, chi saranno i nuovi assessori della città di Udine Striscione di protesta allo Stringher: 'La ...TEMI: assessori giunta udine de toni sindaco udine elezioni udine giunta de toni notizie friuli notizie udine sindaco udine Ultime Notizie Benjamin Clementine in concerto al NoFestival ...

No Borders Music Festival, domenica 30 luglio Benjamin ... triestecafe.it

Il No Borders Music Festival, la rassegna musicale immersa nella natura al confine tra Italia, Austria e Slovenia, annuncia oggi un altro concerto della sua 28esima edizione. Grande e atteso ritorno d ...Today, Spotify strengthens its ongoing commitment to Thai music with the unveiling of the 2023 RADAR artists slate for Thailand. The global audio platform’s line-up of artist includes promising and ...