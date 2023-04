Agostini: "Contro il Milan occorre che il resto della squadra viaggi alla stessa velocità di Osimhen" (Di martedì 18 aprile 2023) A Radio Marte durante "Marte Sport Live", è intervenuto Massimo Agostini, ex calciatore di Napoli e Milan. Queste le sue parole: “Il ritorno di Osimhen è ovviamente molto importante perché il Napoli recupera il terminale offensivo di grande livello, ma per superare il turno potrebbe non bastare, occorre infatti che anche il resto della squadra viaggi alla stessa velocità". "Questa stagione ha dimostrato che il Napoli ha fatto grandi cose grazie al collettivo, al gruppo, non al solo Osimhen, per quanto forte e decisivo. Segnare due gol al Milan non è facile, in una gara così intensa come quella dei quarti di Champions. Credo che per il Napoli sarebbe già ... Leggi su terzotemponapoli (Di martedì 18 aprile 2023) A Radio Marte durante "Marte Sport Live", è intervenuto Massimo, ex calciatore di Napoli e. Queste le sue parole: “Il ritorno diè ovviamente molto importante perché il Napoli recupera il terminale offensivo di grande livello, ma per superare il turno potrebbe non bastare,infatti che anche il". "Questa stagione ha dimostrato che il Napoli ha fatto grandi cose grazie al collettivo, al gruppo, non al solo, per quanto forte e decisivo. Segnare due gol alnon è facile, in una gara così intensa come quella dei quarti di Champions. Credo che per il Napoli sarebbe già ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AlexTheLondoner : @walterino70 La 'mia' prima vittoria da juventino: la Coppa Italia '90, vinta contro il Milan espugnando San Siro c… - VillageGreen967 : @AndreFortins @walterino70 Quella Coppa Italia contro quel Milan equivaleva a scalare l’Everest. Galia, Schillaci,… - ilmionapoli : Agostini: “La sconfitta contro il Milan non ha lasciato segni” - apetrazzuolo : IL DOPPIO EX - Agostini: 'Contro il Milan in Champions vedremo un Napoli diverso' -