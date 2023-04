Aggressione Jureskin, individuati i responsabili: sono due sostenitori del Benevento (Di martedì 18 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiindividuati i responsabili dell’Aggressione al giocatore del Benevento Calcio Jureskin Roko avvenuto lo scorso 11 aprile. A seguito di immediate e complesse attività di indagine, la Digos della Questura di Benevento ha accertato che a commettere il grave gesto nei confronti del calciatore croato sono stati due ultras della squadra sannita, i quali hanno raggiunto il giocatore dopo un breve inseguimento per le vie cittadine. Dopo i necessari riscontri, nei confronti delle due persone identificate, la Divisione Anticrimine di Benevento ha notificato nel pomeriggio di oggi il provvedimento del divieto di accesso alle manifestazioni sportive su tutto il territorio nazionale (D.A.SPO), attesa l’esigenza di neutralizzare per tempo ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 18 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutidell’al giocatore delCalcioRoko avvenuto lo scorso 11 aprile. A seguito di immediate e complesse attività di indagine, la Digos della Questura diha accertato che a commettere il grave gesto nei confronti del calciatore croatostati due ultras della squadra sannita, i quali hanno raggiunto il giocatore dopo un breve inseguimento per le vie cittadine. Dopo i necessari riscontri, nei confronti delle due persone identificate, la Divisione Anticrimine diha notificato nel pomeriggio di oggi il provvedimento del divieto di accesso alle manifestazioni sportive su tutto il territorio nazionale (D.A.SPO), attesa l’esigenza di neutralizzare per tempo ...

