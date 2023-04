Aeronautica militare | frode negli appalti | 24 misure cautelari

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItalianAirForce : 6 allievi della Scuola Militare Aeronautica Douhet nei giorni scorsi hanno avuto l'occasione di volare sugli AMX de… - HuffPostItalia : Appalti e corruzione, coinvolti militari dell'Aeronautica militare - ItalianAirForce : #AccaddeOggi ? Il 14 aprile 1947 nasceva il 'Servizio Ricerca e Soccorso' dell’Aeronautica Militare.… - Lazio_TV : ROMA/LATINA/VITERBO: AERONAUTICA MILITARE, APPALTI TRUCCATI E CORRUZIONE. 24 MISURE CAUTELARI - cronachecampane : #CronacaGiudiziaria #CronacaNera #Italia #UltimeNotizie Corruzione nell’Aeronautica militare: arresti in tutta Ital… -

Nelle prossime settimane, l'Esercito, la Marina, l'e la Guardia nazionale svedesi, coadiuvati da militari provenienti da 13 Paesi, si eserciteranno sulle eventuali azioni da ...Trentanove indagati, 24 misure cautelari di cui 12 a carico di militari dell'. È la maxi operazione della procura di Velletri che ipotizza un giro di tangenti per un ...- poliziaA. ...L', dopo le prime evidenze investigative e l'esecuzione dei primi atti, ha avviato una propria inchiesta amministrativa interna. Che ha confermato le irregolarità.

Corruzione e appalti truccati nelle forze armate: 24 arresti, 12 sono militari dell'Aeronautica La Stampa

Decine di indagati e arrestati con le ipotesi di corruzione, turbativa d'asta, frode in pubbliche forniture e falso in atto pubblico in 49 appalti ...LATINA – Trentanove indagati, 24 misure cautelari di cui 12 a carico di militari dell’Aeronautica. È la maxi operazione della procura di Velletri che ipotizza un giro di tangenti per un volume d’affar ...