Aeranti Corallo chiede adozione del DVB-T2 con codifica HEVC non oltre il 2023

(Di martedì 18 aprile 2023) Negli Stati Uniti è in corso il “NAB Show”, la più grande fiera di tecnologia elettronica professionale dedicata al broadcasting. Già le numerose anticipazioni fatte dalle aziende dicono che saranno moltissime le proposte tecniche utili ad un salto di qualità della produzione e diffusione dei contenuti audiovisivi;tutto la tecnologia sempre più basata su protocollo IP rende tali scelte tecnologiche particolarmente accessibili.Tuttavia, per diffondere contenuti audiovisivi pregiati, in alta definizione, è indispensabile disporre di una capacità trasmissiva adeguata. Una capacità che...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Primaonline : Andrea Rivetta all’Ufficio Stampa di Aeranti-Corallo -

Andrea Rivetta dal 1 marzo si occupa dell'Ufficio Stampa di, la federazione che rappresenta circa 600 imprese radiotv locali italiane. Rivetta ha esperienza da direttore responsabile e station manager in svariate emittenti radiofoniche locali,...Si è tenuta a inizio settimana l'audizione didavanti all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, nel contesto della consultazione pubblica sulle linee guida e sulle prescrizioni regolamentari per garantire la cosiddetta '...... operatore locale di rete Dab+ facente parte del sistema associativo. Veneto Dab opera sulla frequenza 8B con un impianto trasmittente sito in località Terranegra (Padova). ...

“Prominence” dei servizi media, Aeranti-Corallo all’AgCom Confcommercio on-line

Entrano nel vivo le audizioni di Agcom sul tema della prominence sui dispositivi che consentono la ricezione TV e la ..."Nessun telecomando dovrebbe contenere tasti per l'accesso diretto ai servizi a pagamento", chiede l'avv. Marco Rossignoli ...