Aepi-Inail, protocollo per formazione e prevenzione per sicurezza lavoro (Di martedì 18 aprile 2023) Roma, 18 apr. (Adnkronos/Labitalia) - Un momento di confronto per fare il punto sui primi sei mesi di governo con i protagonisti della scena politica e con i membri di Aepi, la Confederazione che riunisce imprese e professionisti. E' la sintesi dell'incontro di oggi 'Dopo sei mesi quale impatto dell'Esecutivo sulle imprese?', durante il quale è stato firmato il protocollo di intesa fra Aepi e Inail che segna l'avvio di una collaborazione strutturata e permanente su temi di grande rilevanza come formazione e prevenzione, con iniziative volte a promuovere la sicurezza sul lavoro. A tal proposito verrà istituito un Comitato di coordinamento, che fungerà da garante per l'attuazione del protocollo. Alla soddisfazione del presidente ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 aprile 2023) Roma, 18 apr. (Adnkronos/Labitalia) - Un momento di confronto per fare il punto sui primi sei mesi di governo con i protagonisti della scena politica e con i membri di, la Confederazione che riunisce imprese e professionisti. E' la sintesi dell'incontro di oggi 'Dopo sei mesi quale impatto dell'Esecutivo sulle imprese?', durante il quale è stato firmato ildi intesa frache segna l'avvio di una collaborazione strutturata e permanente su temi di grande rilevanza come, con iniziative volte a promuovere lasul. A tal proposito verrà istituito un Comitato di coordinamento, che fungerà da garante per l'attuazione del. Alla soddisfazione del presidente ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Aepi-Inail, protocollo per formazione e prevenzione per sicurezza lavoro: (Adnkronos) - L'accordo segna l'avvvio di… - Conf_AEPI : Vi aspettiamo martedì 18 aprile alle 9.30 a Roma, presso il Parlamentino @inail_gov in via IV novembre 144.… -