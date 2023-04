Adriano Paroli | Ecco perché l' idrogeno è il futuro dell' Italia

(Di martedì 18 aprile 2023), senatore di Forza, è ospite di “Io sono la mia legge – Parlamentari scatenati”, la rubrica dedicata ai disegni di legge dei parlamentari., intervistato da Costanza Cavalli, ha presentato un disegno di legge in favorea mobilità sostenibile stradale e ferroviaria a zero emissioni, attraverso lo sviluppo. La proposta, che s'inserisce nell'alveo del Pnrr e di Repower Eu (il pianoa Commissione europea per rendere gli Stati membri indipendenti dai combustibili fossili russi attraverso l'uso di fonti rinnovabili), mira a istituire un fondo con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro l'anno fino al 2030: le risorse sono destinate alla realizzazione di infrastrutture adlungo ...

Accordo che si è rivelato vincente e che permise l'affermazione dell'allora sfidante di. Difficile dire se siano possibili apparentamenti, ad oggi, nel caso in cui si dovesse andare al ...... che ha ricoperto la carica di primo cittadino di centrosinistra per dodici anni, e, senatore di Forza Italia, che è stato sindaco di Brescia dal 2008 al 2013. Un faccia a faccia a ...E' iniziato l'esame, in commissione Industria - Agricoltura del Senato, del Ddl delega di revisione di incentivi alle imprese. Dopo la relazione introduttiva di(FI), e' stato deciso di fissare un ciclo di audizioni. Entro le 12 di venerdi' 21 aprile i gruppi dovranno presentare le proposte di audizione.

Brescia, Forza Italia con Rolfi; «il vero centro siamo noi» QuiBrescia.it

Presentati i candidati consiglieri che sostengono la candidatura di Rolfi. Per Rolfi «Sono 30 anni che in Comune ci sono sempre stesse facce, c’è ormai una cappa di potere cattocomunista, serve un cam ...L'intervista doppia andata in onda venerdì sera ha evidenziato il lato umano dei due già primi cittadini di Brescia ...