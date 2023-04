ADL | pranzo con l’agente di Kvara e poi aperitivo con gli Ultras

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttonapoli : Gazzetta - ADL a pranzo con l'agente di Kvara: il motivo - Chiariello_CS : RT @tuttonapoli: FOTO - ADL con l’agente di Kvaratskhelia: patron e procuratore insieme a pranzo - MarekNapoli : RT @tuttonapoli: FOTO - ADL con l’agente di Kvaratskhelia: patron e procuratore insieme a pranzo - angeloinitaly : RT @tuttonapoli: FOTO - ADL con l’agente di Kvaratskhelia: patron e procuratore insieme a pranzo - tuttonapoli : FOTO - ADL con l’agente di Kvaratskhelia: patron e procuratore insieme a pranzo -

Pausaveloce, e poi tutti davanti all' Hotel Vesuvio ad aspettare l'arrivo del Milan. Ad ... Aperitivo Ultras -all'Hotel Britannique Ad orario aperitivo, incredibile ma vero, i vertici ...Ieri però De Laurentiis ieri aera con Mamuka Jugeli , agente di Kvara : argomento, il futuro della stella georgiana. A riportarlo è l'edizione in edicola oggi de Il Mattino. CalcioNapoli24.it ...Calciomercato Napoli , notizia bomba:si muove per il rinnovo di Kvaratskhelia! Oggi pomeriggio il presidente del Napoli Aurelio De ... L'incontro sembra essere avvenuto oggi aall'Hotel ...

Pranzo tra ADL e l'agente di Kvaratskhelia, ecco di cos'hanno parlato CalcioNapoli24

Secondo quanto riportato da Il Mattino, Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, avrebbe incontrato Mamuka Jugeli, agente di Khvicha Kvartakshelia, attaccante azzurro: "Giornata di vigilia a Napo ...Il Corriere dello Sport ha svelato che Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha incontrato nuovamente gli ultras per un aperitivo: "Una partita storica, la prima del club e della città a quest ...