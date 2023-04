“Addio per sempre”. Tremendo lutto per Paolo Brosio, un dolore che non si sopporta (Di martedì 18 aprile 2023) La televisione e i telespettatori sapevano perfettamente quanto Paolo Brosio gli fosse affezionato e non soltanto per il legame di parentela che li legava da sempre, ma per un rapporto coltivato oltre la famiglia. La mamma del giornalista era anche sua amica, convivente. Anna Marcacci è morta dopo una lunga vita. Non importa quanto fosse anziana, la mamma è sempre la mamma, non se ne avrebbe mai abbastanza. Ma per Paolo Brosio è giunto il momento di dira ‘Addio’ ad Anna Marcacci. Era nota al pubblico per aver partecipato spesso a Pomeriggio Cinque di Barbara D’Urso in collegamento con il figlio. Si è spenta ora. lutto per Paolo Brosio, morta l’amata mamma Il suo erede per adesso ha preferito stringersi ... Leggi su tuttivip (Di martedì 18 aprile 2023) La televisione e i telespettatori sapevano perfettamente quantogli fosse affezionato e non soltanto per il legame di parentela che li legava da, ma per un rapporto coltivato oltre la famiglia. La mamma del giornalista era anche sua amica, convivente. Anna Marcacci è morta dopo una lunga vita. Non importa quanto fosse anziana, la mamma èla mamma, non se ne avrebbe mai abbastanza. Ma perè giunto il momento di dira ‘’ ad Anna Marcacci. Era nota al pubblico per aver partecipato spesso a Pomeriggio Cinque di Barbara D’Urso in collegamento con il figlio. Si è spenta ora.per, morta l’amata mamma Il suo erede per adesso ha preferito stringersi ...

