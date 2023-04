Addio Lukaku, l’Inter pensa subito al sostituto: che nome (Di martedì 18 aprile 2023) Periodo nero in campionato per l’Inter di Simone Inzaghi che è uscita sconfitta dal match giocato a San Siro contro il Monza Il campionato fin troppo altalenante obbliga la dirigenza… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di martedì 18 aprile 2023) Periodo nero in campionato perdi Simone Inzaghi che è uscita sconfitta dal match giocato a San Siro contro il Monza Il campionato fin troppo altalenante obbliga la dirigenza… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : #Inter-#Lukaku: è finita! Addio prestito-bis, il club già a caccia del sostituto - EasyGadget_ID : RT @FcInterNewsit: FcIN - Conferma di Lukaku, la porta è socchiusa: due le condizioni necessarie per non dirsi (ancora) addio - EuropaCalcio : #Inter per #Lukaku nessun nuovo prestito: addio a fine stagione #europacalcio - joseph05203429 : RT @FcInterNewsit: FcIN - Conferma di Lukaku, la porta è socchiusa: due le condizioni necessarie per non dirsi (ancora) addio - news_mondo_h24 : L’addio a sorpresa: Inter e Lukaku si separano -