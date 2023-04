Addio a Elserino Piol, guru dell’innovazione: da Olivetti al lancio del venture capital italiano (Di martedì 18 aprile 2023) Protagonista per oltre cinquant’anni dell’industria informatica e delle telecomunicazioni, ex vicepresidente di Olivetti e padre del venture capital italiano, Elserino Mario Piol si è spento ieri sera a Milano all’età di 91 anni. Lo rende noto la famiglia. Nato a Limana, Belluno, l’8 dicembre 1931 Elserino Piol è stato uno dei principali protagonisti dell’innovazione tecnologica italiana creando valore per le imprese per cui ha lavorato, Olivetti in primis, per quelle che ha contribuito a creare da Tiscali a Yoox Net-a-porter Group (Ynap.com), per il futuro nel Paese stimolando con ruoli diversi editori, imprese, giovani verso l’innovazione. Lascia il suo contributo innovativo con i suoi scritti, i suoi libri e la ... Leggi su ildenaro (Di martedì 18 aprile 2023) Protagonista per oltre cinquant’anni dell’industria informatica e delle telecomunicazioni, ex vicepresidente die padre delMariosi è spento ieri sera a Milano all’età di 91 anni. Lo rende noto la famiglia. Nato a Limana, Belluno, l’8 dicembre 1931è stato uno dei principali protagonistitecnologica italiana creando valore per le imprese per cui ha lavorato,in primis, per quelle che ha contribuito a creare da Tiscali a Yoox Net-a-porter Group (Ynap.com), per il futuro nel Paese stimolando con ruoli diversi editori, imprese, giovani verso l’innovazione. Lascia il suo contributo innovativo con i suoi scritti, i suoi libri e la ...

