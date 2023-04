Ad aumentare la natalità ci pensano le aziende. I casi delle parental policy di Danone e Peroni (Di martedì 18 aprile 2023) Danone ha adottato la policy da 12 anni: la natalità è aumentata del 7%, le assenze sono quasi allo 0%. Ora lo fa anche Peroni. Il demografo Rosina: “Le aziende riescono così ad attirare talenti. La produttività aumenta e le perfomance migliorano” Leggi su huffingtonpost (Di martedì 18 aprile 2023)ha adottato lada 12 anni: laè aumentata del 7%, le assenze sono quasi allo 0%. Ora lo fa anche. Il demografo Rosina: “Leriescono così ad attirare talenti. La produttività aumenta e le perfomance migliorano”

