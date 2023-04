Acqua e limone fa dimagrire davvero? Pro e Contro (Di martedì 18 aprile 2023) Pexels Bere Acqua e limone fa dimagrire? In rete sono migliaia le voci che lo sostengono. Tra cui quelle di star del calibro di Jennifer Aniston, Gwyneth Paltrow, Claudia Schiffer. Ma cosa c’è di fondato su questa (ennesima) tendenza? Bere Acqua e limone al mattino a digiuno è davvero un metodo infallibile per perdere peso e depurarsi? Cominciamo con il dire che non esiste alcuna evidenza scientifica che bere Acqua e limone faccia perdere peso. E questo a prescindere che lo si faccia con Acqua calda o fredda, la sera o la mattina. Ma ci sono comunque diversi buoni motivi per bere Acqua e limone ogni giorno. Bere Acqua e limone al mattino: ecco perché fa bene Bere un ... Leggi su amica (Di martedì 18 aprile 2023) Pexels Berefa? In rete sono migliaia le voci che lo sostengono. Tra cui quelle di star del calibro di Jennifer Aniston, Gwyneth Paltrow, Claudia Schiffer. Ma cosa c’è di fondato su questa (ennesima) tendenza? Bereal mattino a digiuno èun metodo infallibile per perdere peso e depurarsi? Cominciamo con il dire che non esiste alcuna evidenza scientifica che berefaccia perdere peso. E questo a prescindere che lo si faccia concalda o fredda, la sera o la mattina. Ma ci sono comunque diversi buoni motivi per bereogni giorno. Bereal mattino: ecco perché fa bene Bere un ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AlisaMorpheus : RT @Tine_Hendrix: @makikmak L'estathè fa cagare e nei thè che fan cagare è sempre meno peggio il limone. Comunque vergognoso pubblicare fo… - i_amGiuliaa_ : RT @94bhrry: Se bevi il the al limone e l'acqua frizzante per me sei direttamente da ricovero e immediato pure - inlunacrescente : RT @94bhrry: Se bevi il the al limone e l'acqua frizzante per me sei direttamente da ricovero e immediato pure - gustavolapastaa : tornare a casa e farsi acqua e limone prima di andare a dormire ecco i miei 20 anni - auroraagio : RT @ganjafr1end: si mette prima il latte e poi i cereali, il thè al limone è molto meglio di quello alla pesca e l'acqua migliore è quella… -