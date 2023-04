“Accordi col clan Amato Pagano per vincere le elezioni”: arrestato il sindaco di Melito di Napoli. Tra i 18 indagati anche tre consiglieri (Di martedì 18 aprile 2023) Un accordo per il primo turno e uno diverso per il ballottaggio. Con una candidata costretta perfino a fare campagna elettorale sotto minaccia per la coalizione opposta. Così secondo le indagini della Dia di Napoli coordinata dalla Dda la camorra ha manovrato le ultime elezioni comunali di Melito di Napoli. Il sindaco Luciano Mottola è stato arrestato e le misure cautelari emesse a carico di 18 indagati hanno riguardato anche il presidente del Consiglio comunale, altri due consiglieri comunali e il coordinatore per Melito dell’azienda incaricata del servizio di igiene urbana, padre di un consigliere comunale già candidato sindaco alle elezioni dell’ottobre 2021. I reati contestati a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 18 aprile 2023) Un accordo per il primo turno e uno diverso per il ballottaggio. Con una candidata costretta perfino a fare campagna elettorale sotto minaccia per la coalizione opposta. Così secondo le indagini della Dia dicoordinata dalla Dda la camorra ha manovrato le ultimecomunali didi. IlLuciano Mottola è statoe le misure cautelari emesse a carico di 18hanno riguardatoil presidente del Consiglio comunale, altri duecomunali e il coordinatore perdell’azienda incaricata del servizio di igiene urbana, padre di un consigliere comunale già candidatoalledell’ottobre 2021. I reati contestati a ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Stefano___1970 : RT @fattoquotidiano: “Accordi col clan Amato Pagano per vincere le elezioni”: arrestato il sindaco di Melito di Napoli. Tra i 18 indagati a… - Stefano___1970 : “Accordi col clan Amato Pagano per vincere le elezioni”: arrestato il sindaco di Melito di Napoli. Tra i 18 indagat… - fattoquotidiano : “Accordi col clan Amato Pagano per vincere le elezioni”: arrestato il sindaco di Melito di Napoli. Tra i 18 indagat… - MinutiV : @carovana12 @Ted0foro Quanta fretta! In un anno può succedere di tutto, anche Calenda torni di nuovo a fare accordi col PD. - MazzaferroRocco : @CampiMinati Nel 2006, la Rosea in prima a caratteri cubitali titolava Moggiopoli e, a pag. 5, riportava la telef d… -